В ЗКО взяткодатель через суд потребовала вернуть ей 7,8 млн тенге

УРАЛЬСК. 21 МАЯ -21 мая, в Уральском городском суде прошло очередное слушание по делу бывшего руководителя управления здравоохранения ЗКО Болатбека Каюпова, который подозревается в получении взятки, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Вместе с ним на скамье подсудимых его предполагаемые пособники - Серик Туралиев и Айдос Себепов. Каюпов обвиняется в том, что с 12 по 23 октября 2020 года получил от директора компании "Орда-Мед" 7,8 млн тенге в виде взятки за беспрепятственное подписание актов выполненных работ и приемки ТМЦ по ранее заключенным с ТОО договорам о государственных закупках на поставку медицинского оборудования (мониторов) на общую сумму 78 млн тенге. Дело рассматривается под председательством судьи Найли Джунусовой, сообщает портал " Мой ГОРОД ".

Директором компании по поставке медоборудования "Орда-Мед" на тот момент являлась Саржан Булекова, которая, по версии следствия, и давала взятку Болатбеку Каюпову в размере 7,8 млн тенге. Как ранее она сообщала, деньги она передавала через Серика Туралиева в два транша.

Это были мои личные деньги, часть из них я взяла у мамы, часть - мои сбережения", - заявила Саржан Булекова в суде.

По словам адвоката Саржан Булековой Мереке Габдуалиева, теперь его подзащитная намерена взыскать с подсудимых те деньги, которые она передавала в качестве взятки.

Саржан Булекова подает иск в уголовном процессе в отношении ответчиков Болатбека Каюпова и Серика Туралиева. Дело в том, что Булекова через Туралиева передала Каюпову 7,8 млн тенге, которые являются ее личными сбережениями, также на судебные расходы она затратила 150 тысяч тенге. Просим взыскать с ответчиков эти средства в солидарном порядке", - заявил Мереке Габдуалиев.

Ранее адвокат Болатбека Каюпова Тамара Сарсенова просила суд вернуть ее подзащитному 70 тыс. долларов и 18 млн тенге, которые были найдены при обыске его квартиры.

Во время обыска в квартире моего подзащитного были изъяты денежные средства, принадлежащие семье Каюповых, а именно его родителям, сестре. Деньги в размере 70 тыс. долларов и 18 млн тенге не имеют никакого отношения к уголовному делу", - сказала Тамара Сарсенова во время судебного заседания 6 мая.

Во время предыдущих судебных заседаний Саржан Булекова говорила, что ушла из фирмы "Орда-Мед" из-за того, что представительство компании в ЗКО ликвидировалось. Однако 21 мая выяснилось, что ТОО успешно функционирует и продолжает поставлять медоборудование в больницы региона.

Допрошенная в качестве свидетеля руководитель службы управления персоналом акимата ЗКО Жибек Сабирова заявила, что Болатбек Каюпов 12 марта 2020 года был назначен исполняющим обязанности руководителя управления здравоохранения ЗКО, а 22 июня распоряжением акима области официально был назначен на эту должность. Однако присягу государственного служащего он не приносил.

Государственный служащий обязан приносить присягу, она должна проходить в торжественной обстановке. Но в марте была пандемия, были ограничения и действовал режим ЧП. Согласно постановлению главного санврача, массовые сборы были запрещены. Ни в письменной, ни в устной форме присяга не приносилась, однако это не освобождает его от ответственности", - пояснила Жибек Сабирова.

Напомним , в задержании Болатбека Каюпова стало известно 29 октября. Как сообщил следователь по особо важным делам первого департамента Агентства РК по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров, Каюпов вместе со своим пособником с 12 по 23 октября 2020 года получил от директора компании денежные средства в общей сумме 7,8 млн тенге в виде взятки за беспрепятственное подписание актов выполненных работ и приемки ТМЦ по ранее заключенным с ТОО договорам о государственных закупках на поставку медицинского оборудования (мониторов) на общую сумму 78 млн тенге.

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