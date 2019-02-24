Двое приезжих из Костанайской области занимались ограблениями магазинов, ломбардов и квартир в Астане

Астана. 12 февраля. Kazakhstan Today - Сотрудники полиции Астаны задержали подозреваемых в совершении ряда краж на территории города, передает Kazakhstan Today.

"Двое 28-летних жителей Костанайской области ранее уже привлекались к уголовной ответственности за совершение краж. Задержанные в ночное время, занимались кражами из магазинов, ломбардов и квартир, путем взлома двери и отжатия пластикового окна. Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания ДП Астаны", - сообщили в пресс-службе ведомства.

По всем фактам краж проводится досудебное расследование. Проверяется причастность задержанных к ранее совершенным аналогичным преступлениям, как на территории столицы, а также и в других регионах.

Гражданам, пострадавшим от противоправных действий данных лиц либо располагающим какой-либо информацией об этом, необходимо обратиться в департамент полиции Астаны по адресу: улица Бейбітшілік,19, или позвонить по телефонам: 8 (7172) 71-60-69; 71-60-24; 8-778-638-88-70, 102.

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