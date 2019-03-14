Ранее судимый житель Петропавловска "заминировал" улицу в областном центре

Петропавловск. 13 марта. Kazakhstan Today - Ранее судимый житель Петропавловска сообщил о "бомбе" на улице Конституции Казахстана областного центра. Теперь ему грозит лишение свободы, передает Kazakhstan Today.

На пульт 102 поступил звонок от неизвестного мужчины о том, что на улице Конституции Казахстана в Петропавловске заложена бомба, которая взорвётся в 6 часов утра. По тревоге были мобилизованы все заинтересованные службы. Сотрудники проверили всю улицу и убедились в отсутствии взрывного устройства", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Северо-Казахстанской области.

Совместными усилиями управления по противодействию экстремизму ДП региона и отдела криминальной полиции УП Петропавловска был установлен подозреваемый. Им оказался ранее неоднократно судимый житель областного центра, 1975 года рождения.

Данный факт внесён в Единый реестр досудебных расследований по статье 273 Уголовного кодекса РК (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Санкция статьи подразумевает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Это первый случай в нынешнем году. Как установлено, ложный вызов был сделан в состоянии алкогольного опьянения. В прошлом году в СКО было зарегистрировано 10 уголовных дел по фактам ложного терроризма. По двум делам ещё ведутся следственные действия, часть передана в суд. Трое "телефонных террористов" приговорены к лишению свободы. Практика показывает, что спиртное, наряду с нездоровой психикой, - одна из главных причин подобных сообщений", - прокомментировал начальник УПЭ ДП СКО майор полиции Руслан Мухамбетжанов.

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