Руководителя отдела земельных отношений Костаная арестовали за взятку

Костанай. 14 марта. Kazakhstan Today - Руководителя отдела земельных отношений Костаная арестовали за получение взятки, передает Kazakhstan Today.

13 марта 2019 года специализированный следственный суд Костаная удовлетворил ходатайство руководителя следственно-оперативной группы - следователя следственного управления ДНБПК по Костанайской области Ж. Утепкалиева, согласованного с заместителем прокурора Костанайской области К. Мамаевым, о санкционировании меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца в отношении руководителя отдела земельных отношений акимата Костаная А., проинформировала пресс-служба Костанайского областного суда.

А. подозревается в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного пунктом 2 части 3 статьи 366 УК РК, а именно - в получении взятки в группе лиц по предварительному сговору", - отметили в суде.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства