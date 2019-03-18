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Житель Астаны украл девять детских колясок

17.03.2019, 12:33 7912
Астана. 17 марта. Kazakhstan Today - В Астане задержан ранее судимый 24-летний местный житель, подозреваемый в совершении серии краж детских колясок, передает Kazakhstan Today.
 

Парень заходил в подъезды домов, где мамы без опаски оставляли коляски, а затем незаметно похищал их. Установлена причастность задержанного к девяти кражам колясок. Злоумышленник продавал похищенное по сходной цене. Однако некоторых покупателей не смутила столь низкая цена на дорогую детскую коляску", - прокомментировали в пресс-службе департамента полиции Астаны. 

 
По фактам краж проводится расследование. Похищенные коляски изъяты и возвращены владельцам. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Проводится проверка его причастности к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории столицы. 
 

Граждан, пострадавших от противоправных действий данного лица, просим обратиться в Департамент полиции Астаны или позвонить по телефонам: 8 (7172) 71-60-24; 71-61-07; 102", - отмечается в сообщении. 

 

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