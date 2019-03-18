Житель Астаны украл девять детских колясок

Парень заходил в подъезды домов, где мамы без опаски оставляли коляски, а затем незаметно похищал их. Установлена причастность задержанного к девяти кражам колясок. Злоумышленник продавал похищенное по сходной цене. Однако некоторых покупателей не смутила столь низкая цена на дорогую детскую коляску", - прокомментировали в пресс-службе департамента полиции Астаны.
По фактам краж проводится расследование. Похищенные коляски изъяты и возвращены владельцам. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Проводится проверка его причастности к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории столицы.
Граждан, пострадавших от противоправных действий данного лица, просим обратиться в Департамент полиции Астаны или позвонить по телефонам: 8 (7172) 71-60-24; 71-61-07; 102", - отмечается в сообщении.
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