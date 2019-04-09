Нур-Султан. 8 апреля. Kazakhstan Today - В столице задержали мужчину, разыскиваемого за преступление в Карагандинской области, передает Kazakhstan Today.

В ходе оперативно-профилактического мероприятия "Участок" участковый инспектор полиции во время обхода своего административного участка по улице Косшыгулулы заметил ранее неизвестного мужчину, который вёл себя подозрительно и не имел при себе документов, удостоверяющих личность. Для установления личности и проведения дополнительной проверки задержанного доставили в участковый пункт полиции №31.

В ходе проведенной проверки установлено, что задержанным лицом является К., 1986 года рождения, который находился в розыске за совершенное преступление в Карагандинской области", - сообщили в управлении местной полицейской службы департамента полиции Нур-Султана.

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