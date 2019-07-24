В Северном Казахстане главу Службы пожаротушения подозревают в получении взятки

Петропавловск. 22 июля. Kazakhstan Today - В Северо-Казахстанской области руководитель Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ подозревается в получении взятки, передает Kazakhstan Today.

Департаментом Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции Северо-Казахстанской области совместно с УСБ департамента полиции выявлен факт получения взятки руководителем ГУ "Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС области" полковником гражданской защиты.

"Он подозревается в получении взятки в сумме 1200 долларов США от директора частной компании за подписание актов выполненных работ по договору о государственных закупках. Расследование продолжается", - сообщили в Агентстве Республики Казахстан по противодействию коррупции.

Окончательный вердикт в отношении подозреваемого с определением степени его виновности будет вынесен судом.





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