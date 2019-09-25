В Алматы разыскивают жертв очередной кредитной мошенницы

Алматы. 23 сентября. Kazakhstan Today - Полиция Алматы задержала мошенницу и теперь разыскивает граждан, пострадавших от ее действий, передает Kazakhstan Today.

Сотрудники управления полиции Ауэзовского района задержали 30-летнюю женщину, подозреваемую в мошенничестве. Женщина обещала гражданам свою помощь в беспрепятственном получении кредитов у банка второго уровня в Алматы.

"Злоумышленница, проживающая в Алматинской области, говорила знакомым, что у нее якобы есть нужные связи в банках и можно будет списать долги и даже взять новый кредит. В основном жертвами "помощницы" становились женщины пенсионного возраста. Они не знали, что даже при наличии непогашенного кредита банки второго уровня дают потребительский кредит до 1-2 млн тенге наличными либо товарами из магазинов. Таким образом, после "обработки" мошенницей, наивные жертвы шли в банк и писали заявления для получения потребительского кредита. И банк им одобрял. За оказанную "помощь" гражданка Б., брала с должника банка 20-30% от общей полученной суммы якобы для сотрудников банков. По аналогичной схеме она предлагала помощь в погашении имеющегося кредита. Также уверяла, что есть знакомые в банке и можно взять дополнительный кредит уже товаром, в частности, бытовой техникой. Далее план был таков: должник берет кредит товаром, передает все ей, она якобы продает этот товар, а на вырученные деньги закрываются кредиты. Сделка обрывалась на стадии передачи товара в руки мошенницы. Она обещала в скором времени продать товар и отдать деньги, но забирала его и исчезала", - рассказал начальник управления полиции Ауэзовского района полковник полиции Алишер Турсынбетов.

В отношении подозреваемой проводятся следственные действия в рамках досудебного расследования по статье УК РК "Мошенничество, совершенное в отношении двух или более лиц".

Граждане, пострадавшие от мошеннических действий указанного лица, могут связаться с управлением полиции Ауэзовского района по телефонам: 298-53-41; 8-701-852-60-94; 8-700-540-45-50", - отметили в пресс-службе ДП Алматы.





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