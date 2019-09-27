К двум годам колонии приговорили взрывника "Казахалтына" за сбыт взрывчатых веществ

Степногорск. 26 сентября. Kazakhstan Today - В Акмолинской области бывший работник рудника АО "Казахалтын" осужден за незаконный оборот взрывчатого вещества "Петроген-34П", передает Kazakhstan Today.

Сегодня приговором Степногорского городского суда признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РК "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств". Осужденному назначено наказание виде лишения свободы сроком на 2 года 5 месяцев в исправительной колонии средней безопасности, сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области.

Информация о деятельности злоумышленника, сбывающего взрывчатые вещества, поступила в полицию в апреле 2019 года.

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