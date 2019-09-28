Алматы. 27 сентября. Kazakhstan Today - Туроператор в Алматы подозревается в серии мошенничеств, передает Kazakhstan Today.

По информации пресс-службы городского департамента полиции, 38-летняя гражданка Е. являлась директором ТОО по предоставлению туристских услуг и организовывала гражданам отдых в дальнем зарубежье.

Граждане, желающие слетать в Барселону и Анталью, в большинстве пришли по рекомендации третьих лиц, которым подозреваемая ранее добропорядочно организовывала отдых. Таким образом, у четырех женщин, желавших отдохнуть в Испании, гражданка Е. взяла порядка 1,5 млн тенге за перелет с проживанием в отеле. Однако свои обязанности выполнять, как выяснилось, туроператор не собиралась и полученные денежные средства тратила на свои личные нужды", - рассказал начальник отдела полиции при УП Ауэзовского района полковник полиции Жасулан Туруспаев.

Он также отметил, что по подобной схеме были обмануты туристы, планировавшие отдых в Турции.

"К слову, подозреваемая ранее уже привлекалась к уголовной ответственности за аналогичные преступления. На данный момент она пребывает в статусе обвиняемой, за ней числятся более 10 эпизодов по мегаполису. Свою вину признает и раскаивается в содеянном", - отметил Жасулан Туруспаев.

Полиция просит всех, кто мог пострадать от преступных действий подозреваемой, связаться по телефонам: 8-702-503-96-29 или 8-701-718-70-69.

Ранее сообщалось, что около двух десятков человек обратились в полицию после того, как не смогли уехать в отпуск по путевкам , купленным у одного из столичных турагентств.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства