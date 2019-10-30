Скотокрады продавали мясо на рынках Шымкента

Туркестан. 29 октября. Kazakhstan Today - Преступная группа, промышлявшая скотокрадством на территории трех районов Туркестанской области, сбывала мясо похищенного скота на рынках Шымкента, передает Kazakhstan Today.

По информации пресс-службы департамента полиции региона, 24 октября в Арысский РОП обратился местный житель с заявлением о пропаже скота с вольного пастбища. С аналогичными заявлениями в полицию обратились еще десятки потерпевших. Общая сумма ущерба, нанесенная потерпевшим, составила свыше 3 млн тенге.

Данные факты зарегистрировали в ЕРДР Арысского РОП по статье 188 УК РК (Кража). В РОП создана следственно-оперативная группа из числа наиболее опытных сотрудников. Также в районе создали отряды добровольных помощников из числа местных жителей. Один из таких отрядов заметил на вольных пастбищах подозрительную автомашину и сообщил об этом полицейским.

Прибывшие на место сотрудники полиции тщательно проверили оставленную бесхозную автомашину, которая оказалась принадлежащей одному из преступников. Таким образом полицейские вышли на след подозреваемых. Оперативники сначала задержали владельца автомашины, а затем двух его подельников. Как оказалось, подозреваемые входили в преступную группу, совершавшую кражи скота с целью легкой наживы.

Скотокрады промышляли на вольных пастбищах, расположенных между Казыгуртским и Арысским районами. Там же разделывали краденый скот на мясо, которое затем на своей автомашине перевозили в Шымкент, где затем реализовывали его на городских рынках", - рассказали в пресс-службе.

В ДП уточнили, что подозреваемые являются жителями Казыгуртского, Арысского районов и Шымкента, один из них ранее судим. Также оперативники задержали скупщика краденого. Преступная группа оказалась причастна к 12 фактам скотокрадства в Казыгуртском районе, к 7 фактам в Сарыагашском районе и к 10 фактом кражи скота в Арысском. В качестве вещественных доказательств изъяты топор, ножи и две автомашины подозреваемых.

В настоящее время в полицию продолжают поступать заявления от сельчан в рамках данного уголовного дела. Следователи не исключают, что преступная группа может быть причастна к другим фактам скотокрадства, совершенным в районах области. В настоящее время следственно-оперативные мероприятия продолжаются", - заключили в пресс-службе.

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