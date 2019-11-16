Отец и сын занимались сбытом наркотиков в Павлодарской области

Павлодар. 15 ноября. Kazakhstan Today - В Павлодарской области пресекли деятельность группы лиц, занимавшихся сбытом наркотиков, передает Kazakhstan Today.

Информация о преступной группе - отце и сыне, занимавшихся сбытом наркотиков, поступила от задержанного торговца марихуаной, у которого было изъято 78 граммов наркотика. В ходе обыска в квартире организатора преступной группы изъят пистолет "Браунинг", 4 грамма героина, более килограмма расфасованной для продажи марихуаны, двое электронных весов. В тот же день был проведен обыск у сына задержанного, где изъято 14 сотовых телефонов, 199 килограммов марихуаны в 9 мешках и в пакетах, приготовленных для продажи", - сообщили в пресс-службе МВД РК.

При отработке версии о причастности к семейному бизнесу второго сына задержанного, при обыске в его доме изъято 5 сотовых телефонов, пакеты с марихуаной, а на крыше дома - сухие кусты конопли.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по факту незаконного хранения с целью сбыта либо сбыт наркотических средств в особо крупном размере в составе группы. Наказание предполагает лишение свободы от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.

В настоящее время проводятся мероприятия по установлению причастности к незаконному бизнесу других лиц", - отметили в пресс-службе.

Как сообщалось ранее, департамент Комитета национальной безопасности РК по Алматы пресек деятельность наркогруппировки , организовавшей контрабандный канал поставок синтетических наркотиков посредством почтовых отправлений из стран Евросоюза в Казахстан с целью последующего сбыта на территории Алматы.

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