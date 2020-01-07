В Алматы по подозрению в убийстве пенсионера задержан несовершеннолетний

Алматы. 6 января. Kazakhstan Today - В Алматы несовершеннолетний, подозреваемый в убийстве мужчины, водворен в следственный изолятор, передает Kazakhstan Today.

"По данному факту 30 декабря 2019 года в отделе полиции при УП Ауэзовского района зарегистрировано досудебное расследование по статье 99 (Убийство) УК РК. Обвиняемый водворен в следственный изолятор. По факту вождения транспортным средством несовершеннолетним проводится отдельное административное производство", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматы.

Как сообщил на своей странице в Facebook сын убитого пожилого мужчины Роман Акмаев, убийство было совершено около 18.00 30 декабря 2019 года в 6-м микрорайоне Алматы. По его информации, 15-летний подросток нанес мужчине удар битой.

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