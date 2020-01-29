В Петропавловске изъят героин в особо крупном размере

Петропавловск. 28 января. Kazakhstan Today - В Петропавловске полицейскими изъят героин в особо крупном размере - на 1,5 тыс. доз, передает Kazakhstan Today.

"За сбыт этого наркотика в особо крупном размере задержана местная жительница, ранее судимая за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. Сбытчица вела обособленный образ жизни, наркотики реализовывала узкому кругу лиц по предварительной договоренности. Во время задержания подозреваемая пыталась скрыться. При обыске ее дома изъято около 300 граммов героина, это более 1,5 тыс. доз", - сообщили в пресс-службе МВД РК.

Задержанная водворена в следственный изолятор, в отношении нее начато досудебное производство по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса (Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов).

Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества. Изъятый героин в особо крупном размере оценивается в 3,5 млн тенге", - уточнили в ведомстве.

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