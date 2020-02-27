У двух жителей Кордайского района изъяты пакеты с героином (ВИДЕО)

Тараз. 26 февраля. Kazakhstan Today - У двух жителей Кордайского района изъяты пакеты с героином, передает Kazakhstan Today.

Сотрудники управления по противодействию наркопреступности в рамках комплекса специальных оперативно-розыскных мероприятий 25 февраля провели обыски в домах двух жителей Кордайского района - 45 и 42 лет. У одного из них наркотическое средство в полиэтиленовом пакете найдено в доме, у другого - в летней кухне, сообщает Polisia.kz.

Согласно акту судебно-химической экспертизы, изъятые вещества являются наркотическим средством "героин", общий вес составил более килограмма.

По данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 297 УК РК. Задержанные водворены в изолятор временного содержания.





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