Столичного адвоката подозревают в убийстве матери

Нур-Султан. 9 июня. Kazakhstan Today - В Нур-Султане по подозрению в убийстве матери задержан адвокат Кумар Бердалин, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Нур-Султана, 3 июня текущего года по подозрению в совершении убийства (статья 99, часть 1 УК РК) задержан Кумар Бердалин, 1975 года рождения.

В отношении К.С. Бердалина специализированным межрайонным следственным судом Нур-Султана избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца", - говорится в сообщении.

Проводится досудебное расследование, данные которого не подлежат разглашению.

Между тем, по данным ряда СМИ, Бердалина подозревают в убийстве собственной матери.

Как пишет Kazpravda.kz , адвокат Кумар Бердалин числится в списках Карагандинской областной коллегии адвокатов.

Коллеги по цеху отказались комментировать его задержание. До занятия адвокатской деятельностью полковник юстиции Бердалин занимал должности заместителя военного прокурора Центрального региона, старшего помощника Главного военного прокурора Казахстана и другие", - говорится в сообщении.

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