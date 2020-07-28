В Алматы задержали группу фальсификаторов медпрепаратов

Алматы. 27 июля. Kazakhstan Today - В Алматы задержаны подозреваемые в организации подпольного цеха по изготовлению лекарственных препаратов, передает Kazakhstan Today.

Об этом сообщил комитет по финансовому мониторингу Министерства финансов РК. Ранее департамент экономических расследований по Алматы выявил крупный подпольный цех по производству поддельных лекарственных средств . Было изъято более 100 тонн готовой продукции.

В Комитете госдоходов сообщили, что по данному делу были установлены и задержаны организатор, посредник и пособник.

26 июля следственный судья специализированного межрайонного следственного суда Алматы санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца. По указанным фактам департамент экономических расследований по Алматы зарегистрировал уголовные дела по статье о незаконном использовании чужого товарного знака, по статье за обращение с фальсифицированными лекарственными средствами или медицинскими изделиями и по статье за создание и руководство организованной преступной группы и участие в ней.

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