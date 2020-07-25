В подпольльном цехе под Алматы производили популярные лекарства

Алматы. 24 июля. Kazakshtan Today - Крупный подпольный цех по кустарному изготовлению популярных лекарственных препаратов выявлен близ Алматы, передает Kazakhstan Today.

23 июля департамент экономических расследований по городу Алматы комитета по финансовому мониторингу МФ РК при координации прокуратуры города Алматы выявил крупный подпольный цех по изготовлению поддельных лекарственных препаратов.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ДЭР Алматы установили типографию, в которой изготавливались этикетки для самостоятельно изготавливаемых лекарственных препаратов, склад для хранения уже изготовленной нелегальной продукции и подпольный цех в поселке Иргели Алматинской области.

Было установлено, что владелец теневого бизнеса по изготовлению лекарственных препаратов нанял работника для упаковки лекарственных препаратов и оформления этикетками.

Всего по результатам мероприятия сотрудники изъяли более 100 тонн упакованных лекарственных препаратов сомнительного происхождения, которые планировалось реализовать под торговыми названиями: "Ротацеф", "Солкосерил", "Регидрон оптим", "Кальций Д3 Никомед", "Цефамед", "Цераксон", "Цефтазидин" и др.

По данному факту проводятся следственные действия, назначены экспертизы.

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