Нур-Султан. 21 августа. Kazakhstan Today - Столичные полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в убийстве мужчину, передает Kazakhstan Today.

20 августа, около 21.00, на канал 102 поступило сообщение о том, что в салоне автомашины в микрорайоне Коктал-1 обнаружено тело погибшего мужчины с признаками насильственной смерти.

Незамедлительно во все подразделения полиции города были направлены ориентировки и фотография подозреваемого в преступлении. В столице объявили план "Перехват", сообщили в пресс-службе столичного департамента полиции.

По горячим следам на Карагандинской трассе патрульные полицейские совместно с оперативниками задержали подозреваемого. Предполагаемого преступника, который находился в салоне такси, задержали посреди дороги, среди проезжающих автомобилей. Для выполнения спецоперации полицейским пришлось остановить транспортный поток и обыскивать каждую машину.

При осмотре у мужчины обнаружили складной нож, которым он нанес ножевые ранения убитому. Выяснилось, что между ними произошел конфликт, задержанный нанес множественные ножевые ранения потерпевшему в область живота и сердца.

29-летний житель Восточно-Казахстанской области полностью признал свою вину в совершении преступления.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 99 Уголовного кодекса (Убийство). В настоящее время задержанный находится в изоляторе временного содержания.

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