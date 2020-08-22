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В СКО задержаны руководитель одного из управлений аппарата акима и его заместитель

21.08.2020, 19:16 5239
Петропавловск. 21 августа. Kazakhstan Today - Антикоррупционной службой по Северо-Казахстанской области начато досудебное расследование в отношении руководителя одного из управлений аппарата акима Северо-Казахстанской области и его заместителя, передает Kazakhstan Today. 
 
Как сообщает Антикоррупционная служба СКО, они подозреваются в получении по предварительному сговору взятки в размере 2 млн 600 тыс. тенге от директора подрядной организации за беспрепятственное подписание актов выполненных работ при их фактическом невыполнении.
 
Должностные лица задержаны в порядке статьи 128 УПК РК и водворены в изолятор временного содержания управления полиции Петропавловска.
 
Остальные обстоятельства в интересах следствия разглашению не подлежат.
 
Окончательное решение с определением степени виновности подозреваемых лиц будет вынесено судом.
 

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