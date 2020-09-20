В ЗКО мужчина покончил жизнь самоубийством

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Уральск. 19 сентября. Kazakhstan Today - В Западно-Казахстанской области 54-летний мужчина покончил жизнь самоубийством, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, в лесном массиве недалеко от реки Урал было обнаружено тело без вести пропавшего Мадияра Бисенгалиева.

Мужчина покончил жизнь самоубийством. По факту начато досудебное расследование по статье 105 УК РК (Доведение до самоубийства). Личный состав департамента полиции по ЗКО выражает искренние соболезнования родным и близким", - сообщили в полиции.

По информации издания "Мой город" , 54-летний Мадияр Бисенгалиев ушел из дома 10 сентября и не вернулся. Поисками мужчины занимались сотрудники полиции.

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