Неизвестный в Акмолинской области забрал чужие деньги из банкомата

Кокшетау. 29 октября. Kazakhstan Today -27 октября в управление полиции Кокшетау поступило заявление от 39-летнего жителя областного центра о том, что неизвестный путем свободного доступа снял принадлежащие заявителю 540 000 тенге, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба департамента полиции Акмолинской области, установлено, что потерпевший проводил операцию по переводу денег через банкомат, но вложив купюры в ячейку, по рассеянности не завершил операцию. Следующий клиент банка забрал, оставленные заявителем деньги и, не поставив о случившемся в известность службу безопасности, покинул банк.





В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка установлен 45-летний житель Кокшетау. В настоящее время решается вопрос о принятии процессуального решения.

В конце августа мошенники сняли с карточки жительницы Петропавловска крупную сумму.

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