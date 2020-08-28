Мошенники сняли с карточки жительницы Петропавловска крупную сумму

Петропавловск. 27 августа. Kazakhstan Today - Жительница Петропавловска дала объявление на интернет-площадке о продаже кушетки. Откликнулись покупатели, которые, якобы для перечисления ей денег сначала спросили номер карточки, а затем попросили пройти к ближайшему банкомату и просто диктовали ей по телефону дальнейшие действия, вплоть до отправки фото чека из терминала, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает Polisia.kz , когда женщина, заподозрив неладное, обратилась к менеджеру банка, оказалось, что с ее карты снята переводами большая сумма денег. Когда женщина позвонила снова лжепокупателям, телефон был отключен.

Полицейские работают над раскрытием этого преступления.

Мошенники всех мастей пользуются доверчивостью граждан. Нельзя ни при каких обстоятельствах передавать чужим людям данные личной и финансовой информации. К ним относятся документы, удостоверяющие личность, ИИН, реквизиты платежных карточек. При любых сомнениях нужно тотчас обратиться в отделение или call-центр банка. Если вы все-таки стали жертвой интернет-мошенников, следует как можно скорее заявить в полицию", - обратился к населению заместитель начальника ДП СКО Руслан Назаров.

Ранее сообщалось о мошенниках, узнававших данные банковских карт при онлайн-покупке авиабилетов - KZ-CERT.

В Жамбылской области полицейские за день выявили 5 фактов интернет-мошенничества.

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