В Жамбылской области полицейские за день выявили 5 фактов интернет-мошенничества

Тараз. 20 августа. Kazakhstan Today - Очередные факты мошенничества с использованием информационно-коммуникационных средств выявили сотрудники полиции в ходе ОПМ "Anti-Fraud", передает Kazakhstan Today.

Как сообщает Polisia.kz , в августе 29-летняя жительница Тараза по мессенджеру WhatsApp под предлогом приумножения денежных средств завладела суммой более чем в полмиллиона тенге одной из жительниц областного центра. Тем же способом мошенница присвоила 100 тысяч тенге второй жертвы и обманом завладела 220 тысячами тенге доверчивого мужчины.

Еще один задержанный, 31-летний интернет-мошенник через приложение "Займер-кредит" оформил кредит на чужое имя на сумму 20 тысяч тенге.

Также был задержан 31-летний мужчина, разместивший рекламу в интернет-приложении "Колеса" о продаже запчастей. На его объявление откликнулся водитель, потерявший при этой "сделке" 230 тысяч тенге. По всем фактам начаты досудебные расследования по пункт 4 часть 2 статьи 190 УК РК (Мошенничество).

Случаи мошенничества регистрируются по всей стране. Например, 19 августа полицейские Шымкента задержали серийную мошенницу. В Семее пенсионерка отдала лжецелительнице бриллиантовый набор за снятие порчи. Мошенник оформил микрокредиты на трех жительниц Нур-Султана.

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