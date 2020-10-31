В Алматы глухонемой сапожник хранил в мастерской наркотики

Как сообщает Polisia.kz, в ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия "Правопорядок" на территории Бостандыкского района участковые инспекторы с помощниками полиции задержали сапожника. У него обнаружен гашиш.
Задержанный - глухонемой, поэтому в момент задержания не смог пояснить сотрудникам полиции, откуда у него появились наркотики и с какой целью он хранил их у себя.
В настоящее время досудебное расследование проводится по части 4 статьи 296 УК РК (Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере).
25 октября в СКО полицейские изъяли одну из самых крупных партий наркотиков с начала года.
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