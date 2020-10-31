В Алматы глухонемой сапожник хранил в мастерской наркотики

Алматы. 30 октября. Kazakhstan Today - Об этом участковым инспекторам микрорайона Орбита сообщили местные жители. Сигнал был сразу же проверен, он подтвердился, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает Polisia.kz , в ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия "Правопорядок" на территории Бостандыкского района участковые инспекторы с помощниками полиции задержали сапожника. У него обнаружен гашиш.

Задержанный - глухонемой, поэтому в момент задержания не смог пояснить сотрудникам полиции, откуда у него появились наркотики и с какой целью он хранил их у себя.

В настоящее время досудебное расследование проводится по части 4 статьи 296 УК РК (Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере).

25 октября в СКО полицейские изъяли одну из самых крупных партий наркотиков с начала года.





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