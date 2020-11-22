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Все заложники освобождены: в Тбилиси задержали захватчика МФО

21.11.2020 11503
Тбилиси. 21 ноября. Kazakhstan Today - Полиция задержала мужчину, захватившего заложников в здании в Тбилиси, все заложники освобождены, передает Kazakhstan Today.
 

Специальные мероприятия завершены успешно. В результате переговоров и оперативных мероприятий, которые длились несколько часов, все заложники освобождены, а вооруженный человек задержан", - сказал глава департамента патрульной полиции МВД Грузии Важа Сирадзе.

 
Бывшие заложники и злоумышленник были доставлены в полицию для дачи показаний. 
 
Напомним, в пятницу, около 17.00, в отделение одной из микрофинансовых организаций Тбилиси ворвался вооруженный мужчина. По предварительным данным, у него в руках была граната. Изначально он удерживал в заложниках 11 человек, двух их которых сразу же освободил. Через несколько часов он стал освобождать людей, после чего полицейским удалось его задержать.
 
Мужчина требовал, чтобы парламент запретил в стране азартные игры, понизил процентную ставку по банковским кредитам до 7%, а также повысил пенсии или снизил цены на лекарства. По факту происшествия уже возбуждено уголовное дело по статьям "Разбой" и "Противоправное приобретение, хранение, ношение огнестрельного оружия", пишет ТАСС.
 

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