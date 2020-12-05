Замакима и главу управления строительства Атырауской области судят за взятку в размере 185 млн

Атырау. 4 декабря. Kazakhstan Today - Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции завершило следствие по уголовному делу в отношении первого заместителя акима Атырауской области и руководителя управления строительства области, передает Kazakhstan Today.
Они подозреваются в получении взятки группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере - в сумме 185 млн тенге - за оказание содействия в подписании акта приемки в эксплуатацию объекта "Строительство "под ключ" нового Больничного комплекса на 200 коек в городе Кульсары Жылыойского района Атырауской области" и общее покровительство", - сообщили в пресс-службе ведомства.
Накануне, 3 декабря текущего года, уголовное дело было передано в Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Атырауской области. Окончательное решение о степени вины подозреваемых будет вынесено судом, отметили в пресс-службе антикоррупционного ведомства.
Напомним, первого заместителя акима Атырауской области Нурлана Таубаева и руководителя областного управления строительства Тимура Басарова задержали и водворили в СИЗО на два месяца. Уголовное дело расследуется по статье "Получение взятки, совершенное преступной группой, а равно в особо крупном размере". Если их вина будет доказана, то им грозит штраф в размере 80-кратной суммы взятки либо лишение свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества. Аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов заявил, что уйдет в отставку, если вина его первого заместителя Нурлана Таубаева будет доказана в суде и он получит обвинительный приговор.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства