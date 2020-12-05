Замакима и главу управления строительства Атырауской области судят за взятку в размере 185 млн

Атырау. 4 декабря. Kazakhstan Today - Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции завершило следствие по уголовному делу в отношении первого заместителя акима Атырауской области и руководителя управления строительства области, передает Kazakhstan Today.

Они подозреваются в получении взятки группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере - в сумме 185 млн тенге - за оказание содействия в подписании акта приемки в эксплуатацию объекта "Строительство "под ключ" нового Больничного комплекса на 200 коек в городе Кульсары Жылыойского района Атырауской области" и общее покровительство", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Накануне, 3 декабря текущего года, уголовное дело было передано в Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Атырауской области. Окончательное решение о степени вины подозреваемых будет вынесено судом, отметили в пресс-службе антикоррупционного ведомства.





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