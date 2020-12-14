В Атырау вынесли приговор бывшей начальнице женской колонии

Атырау. 13 декабря. Kazakhstan Today - Бывшему начальнику и главному бухгалтеру колонии в Атырау вынесли приговор, передает Kazakhstan Today.

Как пишет региональное издание ATPress.kz со ссылкой на городской суд №2 города Атырау, женщин приговорили к двум годам лишения свободы в колонии-поселении с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

Обеих сотрудниц колонии задержали в феврале 2020 года сотрудники ДКНБ. Вначале досудебное расследование велось по статье 366 (Получение взятки), но затем его переквалифицировали на пункт 3 статьи 362 (Превышение власти или должностных полномочий с целью извлечения выгоды).

В суде дело рассматривали по еще более мягкой статье - "Злоупотребление должностными полномочиями". Руководитель колонии на суде свою вину не признала. Суд установил, что она привлекла главного бухгалтера в качестве пособницы. Женщины собрали премии и поощрительные выплаты с подчиненных в 2019 году на сумму в три миллиона тенге и присвоили большую часть.

Суд также лишил экс-начальницу звания майора юстиции.

Если учесть, что подсудимые провели в СИЗО 10 месяцев, а год для приговоренных к колонии-поселению там идет за два, то они проведут в местах лишения свободы четыре месяца.

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