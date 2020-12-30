В Павлодаре осудили группу черных риелторов

Павлодар. 29 декабря. Kazakhstan Today - За создание и участие в организованной группе, неоднократное совершение мошенничества в особо крупном размере, в преступной группе (статья 190, часть 4), подделку и использование поддельных документов (статья 385 УК РК) к ответу привлекли восьмерых жителей Павлодара, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает Pavlodarnews.kz , с 2008 по 2018 годы они подделывали доверенности от имени умерших либо выехавших в другие страны на ПМЖ владельцев недвижимости, договоры приватизации, а также купли-продажи.

Таким образом они украли 10 квартир и покушались еще на 9 квартир.

По нескольким эпизодам подделки официальных документов подсудимые оправданы за недоказанностью их участия в совершении данных уголовных правонарушений.

Прокурор просил назначить наказание от 4 до 8 лет лишения свободы. Между тем преступление относится к категории тяжких и предусматривает максимальный срок наказания - до 10 лет лишения свободы.

Трое подсудимых вину признали частично и просили назначить минимальное наказание, остальные просили их оправдать.

Смягчающим обстоятельством суд счел добровольное возмещение ущерба по одному эпизоду, наличие малолетних детей у пятерых подсудимых, чистосердечное раскаяние, признание вины, активное способствование раскрытию уголовного правонарушения еще у троих.

У одного из подсудимых отягощающим уголовную ответственность обстоятельством суд признал рецидив преступлений.

Приговором создателю преступной группы назначено по совокупности преступлений 8 лет лишения свободы, остальным подсудимым - от 4 до 6 лет 6 месяцев лишения свободы.

Частные постановления вынесены в адрес департамента полиции и прокуратуры Павлодарской области ввиду допущенных в ходе досудебного расследования нарушений норм УПК, а также по факту дачи свидетелем В. ложных показаний в суде.

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