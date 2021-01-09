В Каскелене задержаны подозреваемые в жестоком избиении парня

Талдыкорган. 8 января. Kazakhstan Today - Полиция Алматинской области задержала в Каскелене подозреваемых в избиении мужчины и причинении ему телесных повреждений средней тяжести, передает Kazakhstan Today.

7 января в дежурную часть Карасайского РУП обратился 20-летний житель столицы. По его словам, на одной из улиц города Каскелена неизвестные парень и девушка беспричинно напали на него.

Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по статье УК РК "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений в группе лиц".

В ходе оперативно-розыскных мероприятий были задержаны два жителя Каскелена: 20-летний мужчина и 29-летняя женщина.

Задержанные в содеянном преступлении сознались, при этом не смогли объяснить причину нападения.

По информации Polisia.kz , в отношении подозреваемых избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Проводится досудебное расследование.

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