В Павлодарской области бывшего районного акима осудили за злоупотребление полномочиями

Павлодар. 18 января. Kazakhstan Today - В Баянаульском районном суде Павлодарской области бывший глава Баянаульского района Оразгельды Каиргельдинов полностью признал свою вину, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает Павлодар-онлайн , судом установлено, что аким Баянаульского района Оразгельды Каиргельдинов, используя свои служебные полномочия, в период 2016-2019 годов принял незаконное решение о строительстве аэродрома и о приобретении для этой цели здания с земельным участком для размещения взлетно-посадочной полосы и аэропорта, эксплуатация которых по местоположению и нормам безопасности в области гражданской авиации невозможна.

Подсудимый вину признал полностью. Его вина доказана показаниями представителя потерпевшего, свидетелей, заключениями экспертиз.

Во время судебного заседания прокурор просил назначить экс-акиму четыре года ограничения свободы. Потерпевшая сторона, в качестве которой выступало областное управление финансов, согласилась с мнением прокурора.

Учитывая признание вины, возраст подсудимого, а Оразгельды Каиргельдинову исполнилось 63 года, и мнение сторон, суд назначил экс-акиму района наказание в виде трех с половиной лет ограничения свободы. Он также пожизненно лишен права работать на госслужбе.





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