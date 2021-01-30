Жители Узбекистана пытались получить пистолет из Казахстана с помощью дрона

Алматы. 29 января. Kazakhstan Today - Двое жителей Ташкента, взятые под наблюдение, были задержаны с поличным вблизи узбекско-казахской государственной границы при получении огнестрельного оружия, переправленного с территории Казахстана с помощью дрона, передает Kazakhstan Today.

Согласно заключению экспертизы, полученное оружие является пригодным для стрельбы пистолетом Макарова, в магазине которого имеется 6 боевых патронов, сообщает Uznews.uz

В ходе доследственной проверки выяснилось, что оружие было приобретено за 4 тыс. долларов США у жителя Казахстана.

Отмечается, что один из задержанных в 2012 году был осужден по статье 7 УК РУ (Умышленное убийство), а в 2019 - признан виновным по статье 169 УК РУ (Кража). Ему было назначено наказание в виде исправительных работ сроком на три года.

В настоящее время в отношении указанных лиц возбуждено уголовное дело по статье 246 УК РУ (Контрабанда) и избрана мера пресечения в виде заключения под стражей.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства