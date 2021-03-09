Подозреваемым в убийстве мужчины в Костанае оказался полицейский

Костанай. 8 марта. Kazakhstan Today - Подозреваемым в убийстве 37-летнего мужчины оказался сотрудник полиции, передает Kazakhstan Today.

В пресс-службе департамента полиции Костаная рассказали, что подозреваемым в убийстве 37-летнего мужчины на почве конфликта является сотрудник полиции.

В СМИ появилась информация, что убитый угрожал полицейскому. В полиции данную информацию подтвердили.

Со слов очевидцев, полицейскому угрожали. Погибший ранее судимый, и он был в алкогольном опьянении", - рассказали в департаменте полиции.

Позже инцидент прокомментировал глава полиции Костанайской области.

Сегодня в Костанае совершено преступление, к которому оказался причастен полицейский - рядовой программист", - написал Бекет Аймагамбетов в Facebook .

По его словам, конфликт произошел между двумя одноклассниками.

Он развивался в чате, в котором состоит более 10 человек. Программисту начали поступать угрозы от одноклассника: "Едем резать тебя, с собой биты, стволы. Готовься, даже 30 человек будет мало", "Братуха, ты скажи перед группой, что заяву не накатаешь, я тебя раз на раз завалю, порежу", "Делай все по-пацански, по-черному", "Я тебя завалю", - это цитаты из голосовых сообщений, направленных ему", - поделился глава департамента полиции.

Причина конфликта в настоящее время выясняется следствием.

8 марта, около 3 часов утра, одноклассник, который ранее судим, в состоянии алкогольного опьянения, подъехал на машине со знакомым домой к сотруднику. Он с угрозами стал приближаться к полицейскому, который вышел навстречу, взяв с собой зарегистрированное на его имя ружье. Необъективно оценив обстановку, услышав опять угрозы в свой адрес, он произвел выстрел, потерпевший скончался", - рассказал подробности Аймагамбетов.

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