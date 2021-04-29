Жителя Павлодарской области подозревают в домогательствах к школьнице

ПАВЛОДАР. 28 АПРЕЛЯ - Жителя Павлодарской области подозревают в домогательстве 15-летней девочки-инвалида, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Мне 52 года, я воспитываю 15-летнюю дочь, она инвалид детства. 23 марта мы написали заявление в полицию о том, что житель нашего поселка в течение, как оказалось позже, двух лет домогается до моей дочери, угрожая, что, если она с ним не переспит, пустит по кругу и тому подобное. Сейчас мы никак не защищены. Прошел месяц, как мы написали заявление, дело так и не сдвинулось с мертвой точки. Дело затянули, аргументируя, что конец месяца и закрывают другие дела. С начала апреля обещали заняться нашим делом, но до сих пор никаких результатов", - говорится в посте, опубликованном на странице общественного фонда НеМолчи.Kz в Instagram.

По словам матери девочки, два года назад ее дочь возвращалась из школы с подружкой. Когда школьницы проходили мимо детской площадки, один из распивавших там алкоголь местных молодых людей подозвал девочку, шедшую рядом с дочерью заявительницы и заявил о своем сексуальном желании в отношении второго ребенка.

Потом этот молодой человек нашел в социальных сетях мою дочь и стал писать ей. Она блокировала его, он писал с других аккаунтов. В надежде, что он от нее отстанет, она предложила ему деньги. Деньги 29-летний парень взял, но отстал ненадолго. Пока он тянул с девочки деньги, на время пропадал", - сообщила женщина.

Злоумышленник караулил ребенка около дома. Девочка боялась ходить в школу и находиться дома одна.

Когда я об этом узнала, мы написали заявление в надежде, что нам помогут в полиции. Все скриншоты сообщений этого человека моей дочери, об угрозах и покушении на ее жизнь у нас на руках. В полиции сказали, что это статья 115 УК РК и ему грозит штраф до 200 МРП, арест до двух месяцев, либо исправительные работы. Неужели он заплатит штраф и будет ходить дальше развращать малолетних, пока точно не изнасилует кого=то? Сейчас я очень боюсь за свою дочь. Полиция бездействует, школа осталась в стороне. Мы не знаем, к кому обратиться, у кого просить помощи, потому что теперь страшно еще больше", - рассказала мать школьницы.

Мать девочки попросила помощи у общественного фонда. Женщина не знает, как жить дальше и почему молодой человек, преследующий школьницу, остается безнаказанным.

Как сообщает Pavlodarnews.kz , проводится досудебное расследование по статье 123 УК РК (Понуждение к половому сношению).

Подозреваемый установлен. Назначены необходимые экспертизы, проводятся следственные мероприятия. Расследование данного дела находится на контроле", - сообщили в департаменте полиции Павлодарской области.

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