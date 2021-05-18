В Алматы полицейские задержали угонщиков с накладными усами

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АЛМАТЫ. 17 МАЯ - 13 мая подозреваемые с территории Медеуского района угнали Lexus-570. При этом злоумышленники использовали технические устройства, с помощью которых им удалось считать сигнал с пульта авто, незаметно вскрыть его и угнать, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как оказалось, подозреваемые несколько дней следили за своей жертвой, изучали маршрут движения по городу. Пока владелец внедорожника был на встрече в кафе, авто угнали, сообщает Polisia.kz

Над раскрытие преступления работала специальная следственно-оперативная группа. Спустя некоторое время был установлен дом, где злоумышленники прятали похищенное авто - съемное жилище в поселке Бескайнар Талгарской района Алматинской области.

Среди задержанных трое мужчин, 1955, 1970 и 1982 годов рождения. Двое из них - жители Алматинской области, еще один участник - алматинец

Спецоперацию полицейские провели при содействии бойцов спецподразделения. В ходе санкционированного обыска на территории дома был изъят угнанный внедорожник, часть денежных средств из салона авто, технические устройства, а также парики и усы, использованные подозреваемыми при совершении преступления.

Речь идет о блокираторах сигналов и специальной антенне, встроенной для маскировки в обычный зонт, для ретрансляции сигнала с заводского пульта, находящегося у владельца. Очевидно, злоумышленники тщательно готовились к преступлению и, по нашим оперативным данным, планировали поставить на поток этот вид криминального ремесла. Сейчас они задержаны и водворены в изолятор временного содержания", - рассказал начальник департамента полиции Алматы Канат Таймерденов.

Напомним, 4 мая в Алматы были задержаны угонщики дорогих внедорожников.

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