В Туркестанской области задержали группу браконьеров

ТУРКЕСТАН. 13 ИЮНЯ - Полицейские Туркестанской области задержали шестерых браконьеров, которые скрылись после оказания сопротивления егерям, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В дежурную часть Жетысайского РОП поступило сообщение из районной больницы о том, что к ним доставили мужчину с телесными повреждениями. На место происшествия выехали сотрудники следственно-оперативной группы Жетысайской полиции.
Полицейские установили, что один из сотрудников частной егерской службы получил травмы во время задержания браконьеров, которые занимались незаконной добычей рыбы на Шардаринском водохранилище, сообщили в пресс-службе областного департамента полиции.
В течение двух суток оперативная группа районной полиции провела все необходимые мероприятия по установлению личностей браконьеров. В результате по подозрению в оказании сопротивления егерям в 120 километрах от места событий, в соседнем Махтааральском районе, полицейские задержали шестерых местных жителей.
В отношении подозреваемых проводится досудебное расследование по статье 380 УК РК (Применение насилия в отношении представителя власти). Следствие выясняет все обстоятельства произошедшего.
Накануне сообщалось, что браконьеры оказали сопротивление сотрудникам лесоохранной службы. Им грозит до 10 лет лишения свободы.
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