Вторую за неделю попытку контрабанды золота пресекли в Костанайской области

Фото пресс-службы КНБ РК

КОСТАНАЙ. 15 ИЮЛЯ - 12 июля в Костанайской области в автомобильном пункте пропуска "Кайрак" пограничники обнаружили у гражданина России В., следовавшего в РФ, в кузове автомашины золотой слиток, изготовленный кустарным способом, общим весом 120 граммов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Задержанный и контрабандный груз переданы в департамент экономических расследований по Костанайской области для дальнейшей проверки, сообщает пресс-служба КНБ РК.

За последнюю неделю это уже второй случай попытки вывоза через пункт пропуска "Кайрак" слитков золота, изготовленных кустарным способом.

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