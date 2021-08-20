В Алматы задержали автоугонщика

АЛМАТЫ. 19 АВГУСТА - Автоугонщика задержала полиция Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Сигнал об угоне автомашины Subaru Impreza в управление полиции Бостандыкского района поступил в ночь на 10 августа. По словам заявителя, он отлучился на несколько минут, ключи оставил в замке зажигания, передает Polisia.kz.

Сотрудниками оперативного подразделения авто было вычислено быстро, не без помощи систем видеонаблюдения города. Подозреваемый задержан. Это – 29-летний местный житель. К слову, задержанный ранее уже имел судимость за аналогичное преступление. В настоящий момент в отношении него проводится досудебное расследование по части 3 статьи 188 УК РК. Мужчина водворен в изолятор временного содержания", – рассказал начальник управления полиции Бостандыкского района Думан Аухадиев.

Полицейские Алматы рекомендуют гражданам:

– никогда не оставлять ключи в замке зажигания;

– не оставлять в салоне авто документы и ценные вещи;

– установить сигнализацию.





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