Полиция Уральска задержала подозреваемого в убийстве возле церкви

УРАЛЬСК. 12 СЕНТЯБРЯ - Оперативники департамента полиции Западно-Казахстанской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержали 23-летнего жителя региона по подозрению в убийстве, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Участвуя в групповой драке, задержанный нанес одному из своих оппонентов тяжкие телесные повреждения, пострадавший скончался. Драка на проспекте Назарбаева в Уральске произошла в ночь на 11 сентября. Прибывшие по вызову сотрудники дорожно-патрульной службы осмотрели место и обнаружили тело мужчины 25-30 лет без признаков жизни. Погибший был сильно избит.

По факту произошедшего в департаменте полиции Западно-Казахстанской области было возбуждено уголовное дело. На то, чтобы установить подозреваемого и задержать его, полицейским потребовалось меньше суток.

На поиски участников и свидетелей инцидента сразу же был ориентирован весь личный состав департамента полиции. Были установлены все участники инцидента и подозреваемый в совершении данного особо тяжкого преступления - гражданин 1998 года рождения. Задержанный дал признательные показания, которые подтвердились во время следственных действии с выездом на место преступления", - рассказал изданию " Мой город " официальный представитель полиции области полковник полиции Болатбек Бельгибеков.

В настоящее время досудебное расследование ведется по части 3 статьи 106 Уголовного кодекса Казахстана (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего). Подозреваемому грозит тюремное заключение на срок от восьми до двенадцати лет.

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