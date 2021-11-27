Серийных домушников задержали в Костанае

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Как сообщает сайт polisia.kz, в течение месяца им поступило несколько заявлений о кражах. Преступники похищали из квартир деньги и ювелирные изделия.
С 27 октября в управление полиции города Костаная стали поступать заявления от граждан по фактам квартирных краж. Почерк совершения преступлений примерно одинаков: путем подбора ключа неизвестные проникали в квартиру и похищали денежные средства и золотые изделия. Общая сумма ущерба составила 2 млн тенге. Так, 18 ноября 54-летняя местная жительница, вернувшись домой с работы, обнаружила, что входная дверь не заперта на ключ. Потерпевшая обнаружила в квартире беспорядок и пропажу золотых изделий, после чего позвонила в полицию. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники полиции установили предполагаемых подозреваемых. Мужчины были задержаны оперативниками города при попытке скрыться с места несостоявшегося преступления. Тем не менее у злоумышленников были изъяты ювелирные изделия с ранее совершенных краж, а также перчатки, рации, отмычки и залоговый билет из ломбарда", - сообщил заместитель начальника ДП области Дюсембай Байбусунов.
В настоящее время проверяется причастность подозреваемых к аналогичным фактам. Один из подозреваемых неоднократно судим за совершение квартирных краж. Ведется следствие.