Система Orphus

У четырех жителей Атырау изъяли два пистолета и психотропные вещества

10.01.2022, 10:57 17511
У четырех жителей Атырау изъяли два пистолета и психотропные вещества
Фото: Polisia.kz
АТЫРАУ. 10 ЯНВАРЯ - У четырех жителей Атырау изъяли два пистолета и психотропные вещества. Полиция начала следственные действия, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Комендант Атырауской области Камзы Умбеткалиева заявил, что в период чрезвычайного положения на блокпосту сотрудники полиции задержали автомобиль, который пытался провезти холодное оружие, а также реализаторов психотропных веществ, сообщает Polisia.kz.
 
9 января на въезде в город Атырау на блокпосту было задержано авто, в котором было обнаружено около десяти охотничьих ножей. 

 
Также сотрудниками управления по противодействию наркопреступности на территории города были задержаны четверо жителей областного центра, которые занимались реализацией сильнодействующих лекарственных препаратов. При их задержании было изъято два пистолета (один газовый и один травмат), 736 таблеток и 236 ампул сильнодействующих лекарственных препаратов. Полиция начала следственные действия.
 
 

новости по теме

Полиция Алматы обнаружила тайник с оружием

11.01.2022, 16:28 4651
Полиция Алматы обнаружила тайник с оружием
Фото: кадр из видео
АЛМАТЫ. 11 ЯНВАРЯ - Похищенное в ходе погромов, ограблений и мародерств оружие прятал 18-летний житель Алматинской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Задержанный признался, что участвовал в ограблениях оружейных магазинов. 
 
Похищенное оружие он складировал в тайнике на карьерах. 
 

Установлено, что подозреваемый ранее уже привлекался к уголовной ответственности за кражу чужого имущества. В настоящее время проводится комплекс оперативных мероприятий по установлению его причастности к другим преступным проявлениям во время массовых беспорядков в городе, а также изъятию незаконно хранящегося оружия", - рассказали в комендатуре города Алматы. 


 

В Талгарском районе задержали иностранцев за изготовление наркотиков

11.01.2022, 16:26 4716
В Талгарском районе задержали иностранцев за изготовление наркотиков
Фото: instagram/talgar_akimat
ТАЛГАР. 11 ЯНВАРЯ - В Талгаре задержали граждан Таджикистана и Узбекистана за изготовление наркотиков во время режима чрезвычайного положения в стране, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Подозрительные лица на автомашине марки "Мерседес" были замечены в 5 утра в ходе ночного патрулирования сотрудниками акимата и волонтеров, из числа местных жителей в селе Туздыбастау. Обнаружив находящихся в машине двоих мужчин и двух женщин в алкогольном состоянии, дружинники вызвали полицию", - сообщает акимат Талгарского района на своем паблике в Instagram.

 
В ходе досмотра полицейские изъяли несколько пакетов наркотических веществ синтетического происхождения, которые подозреваемые успели изготовить за этот период. Задержанные женщины рассказали, что прибыли в село для изготовления и распространения наркотиков в одном из частных домов, проинформировали в акимате.
 
Как выяснилось, двое задержанных мужчин оказались гражданами Таджикистана и Узбекистана, а их спутницы жительницами Алматы.
 
Все четверо водворены в ИВС. Начато досудебное расследование.


Как сообщалось ранее, жительница Алматы задержана по подозрению в организации лаборатории по производству синтетических наркотиков в Усть-Каменогорске. Ей грозит до 15 лет тюрьмы.
 

За время введения ЧП в полицию Туркестанской области доставлены свыше 900 человек

11.01.2022, 16:15 3646
За время введения ЧП в полицию Туркестанской области доставлены свыше 900 человек
Фото: Policia.kz
ТУРКЕСТАН. 11 ЯНВАРЯ - Свыше 900 человек за время введения ЧП доставлены в полицию Туркестанской области, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Начальник департамента полиции Туркестанской области Кайрат Дальбеков заявил, что во время митингов протестующие, воспользовавшись ситуацией, пытались дестабилизировать обстановку в Жетысайском, Сарыагашском, Арысском районах, в городах Кентау и Туркестан. Так, в областном центре толпа из более 500 человек вышла на улицы и попыталась перекрыть дороги, а также железнодорожные пути, сообщает Polisia.kz.
 

Всего в отделы полиции за время введения чрезвычайного положения за различные правонарушения доставили свыше 900 человек, из них 329 привлечены к административной ответственности за нарушение режима чрезвычайного положения", - сказал комендант, начальник департамента полиции Туркестанской области Кайрат Дальбеков.

 
На сегодняшний день ситуация на территории Туркестанской области стабильная.
 
 

В Жамбылской области задержаны мародеры с украденным в Алматы оружием

11.01.2022, 13:47 7536
В Жамбылской области задержаны мародеры с украденным в Алматы оружием
Фото: Policia.kz
АЛМАТЫ. 11 ЯНВАРЯ - 7 января в Кордайском районе на блокпосту на трассе Алматы - Ташкент полицейские остановили Subaru Forester без государственного номера. В ходе обыска авто обнаружено 10 единиц оружия 12 калибра, пневматический пистолет и оборудование для охоты, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В ходе следствия установлено, что 24-летний водитель автомобиля и 27-летний пассажир были причастны к ограблению охотничьего магазина во время массовых беспорядков в Алматы, сообщает Polisia.kz
 
На данный момент подозреваемые водворены в изолятор временного содержания. Проводится досудебное расследование по части 3 статьи 291 УК РК. 
 
В целях обеспечения общественного порядка на двух блокпостах на территории Кордайского района около 100 сотрудников полиции и военнослужащих работают в круглосуточном режиме.
 

В Алматы задержали мародера, захватившего во время беспорядков военный КАМАЗ

11.01.2022, 13:37 7466
В Алматы задержали мародера, захватившего во время беспорядков военный КАМАЗ
Фото: policia_kz
АЛМАТЫ. 11 ЯНВАРЯ - В Алматы задержали мародера, захватившего во время беспорядков военный КАМАЗ. Им оказался 27-летний житель Экибастуза, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Полицейские Алатауского района задержали подозреваемого в микрорайоне Ожет. У него было изъято гладкоствольное ружье "Сайга" с 30 патронами, похищенное из оружейного магазина в результате мародерства. В департаменте полиции сообщили, что он также имеет причастность к фактам мародерства. 
 
Еще несколько единиц огнестрельного оружия, добытого преступным путем, полицейские Алатауского района выявили у троих злоумышленников. В результате ограбления оружейных магазинов они незаконно завладели ружьями марок Ata-arms, Remington-700 и Sauer-202 с боеприпасами. 
 
Подозреваемые взяты под стражу.

 

МВД: правоохранителями задержано 9900 человек

11.01.2022, 09:41 10841
МВД: правоохранителями задержано 9900 человек
Фото: facebook Сергей Алексеенок
НУР-СУЛТАН. 11 ЯНВАРЯ - По информации Министертсва внутренних дел Республики Казахстан, на 11 января в стране задержано 9900 человек, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным ведомства, полицейские совместно с Нацгвардией и военнослужащими спецподразделений в Таразе изъяли один пистолет Макарова и магазины к нему без патронов, а также один бронежилет и пневматический пистолет "ТОЗ 35". 

Начато досудебное расследование.

Напомним, в Алматы продолжается зачистка от бандитских группировок. На 11 января в городе задержано 1237 подозреваемых.
 

В КНБ РК рассказали о результатах спецоперации в Алматы и Алматинской области

10.01.2022, 19:53 14276
В КНБ РК рассказали о результатах спецоперации в Алматы и Алматинской области
Фото: telegram_CORONAVIRUS2020.KZ
НУР-СУЛТАН. 10 ЯНВАРЯ - В Комитете национальной безопасности Республики Казахстан рассказали о результатах спецоперации в Алматы и Алматинской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В период с 8 января 2022 года в городе Алматы и Алматинской области сводными силами спецподразделений КНБ, МВД, МО и Национальной гвардии задержано 675 подозреваемых", - сообщили в пресс-службе Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.

 
Как заявили ведомстве, в ходе личного обыска, осмотра автомобилей и помещений повсеместно выявляется оружие, боеприпасы, поддельные документы сотрудников правоохранительных органов, средства нелетального воздействия, захваченные демонстрантами у полиции (светошумовые гранаты, шлемы, щиты, амуниция) и в большом объеме награбленное имущество (бытовая техника, мобильные устройства, одежда и т.п.). 
 
 

Группа мародеров задержана в Алматы на съемной квартире

10.01.2022, 12:37 18786
АЛМАТЫ. 10 ЯНВАРЯ - Очередная группа мародеров задержана в Алматы на съемной квартире, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Восемь мужчин, шестеро из которых жители Жамбылской области, еще двое из Талдыкоргана, задержана полицией Алмалинского района города в съемной квартире одного из домов по улице Байтурсынова", - сообщает информцентр комендатуры города Алматы.

 
Отмечается, что самому старшему из них 25, младшему - 19 лет. 
 

В арендованном жилище обнаружена похищенная из магазинов города бытовая, цифровая оргтехника и военный инвентарь, добытый фигурантами преступным путем", - говорится в сообщении. 

 
На данном этапе досудебного расследования установлено, что задержанные являются активными участниками массовых беспорядков и мародерств в Алматы. 
 
Подозреваемые взяты под стражу. 
 



 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Считаете ли вы, что нужно запретить майнинг в РК в связи с возникшим дефицитом электричества для населения целых регионов?

      Архив опросов