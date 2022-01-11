У четырех жителей Атырау изъяли два пистолета и психотропные вещества

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Комендант Атырауской области Камзы Умбеткалиева заявил, что в период чрезвычайного положения на блокпосту сотрудники полиции задержали автомобиль, который пытался провезти холодное оружие, а также реализаторов психотропных веществ, сообщает Polisia.kz.
9 января на въезде в город Атырау на блокпосту было задержано авто, в котором было обнаружено около десяти охотничьих ножей.
Также сотрудниками управления по противодействию наркопреступности на территории города были задержаны четверо жителей областного центра, которые занимались реализацией сильнодействующих лекарственных препаратов. При их задержании было изъято два пистолета (один газовый и один травмат), 736 таблеток и 236 ампул сильнодействующих лекарственных препаратов. Полиция начала следственные действия.
Ранее сообщалось, что до 15 лет лишения свободы грозит 41-летнему жителю Кокшетау за распространение синтетических наркотиков.