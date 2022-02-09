Группу вооруженных боевиков задержали в Алматы

Фото: КНБ РК
АЛМАТЫ. 8 ФЕВРАЛЯ - Комитетом национальной безопасности Республики Казахстан 7 февраля текущего года в результате оперативно-розыскных мероприятий в Алматы задержана группа лиц, подозреваемых в совершении нападений на административные здания государственных органов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В ходе обысков у них обнаружены и изъяты автомат Калашникова, 158 патронов к нему, 1 выстрел и 3 снаряда к ручному противотанковому гранатомету, 2 гранаты, обрез охотничьего ружья и электрошокер", - сообщили в пресс-службе КНБ РК.
Один из задержанных лиц ранее судим за совершение убийства, разбоя и кражи.
Следственные и оперативные мероприятия продолжаются.
Ранее сообщалось, что в Алматы, в районе телевизионной башни "Кок-Тобе", обнаружены два гладкоствольных ружья.