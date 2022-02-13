В Алматы задержали трех участников ограбления оружейного магазина во время январских погромов

АЛМАТЫ. 12 ФЕВРАЛЯ - В Алматы задержаны 3 участника ограбления оружейного магазина "Камерад". У них изъято 5 гладкоствольных ружей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Двое подозреваемых - жители Алматинской области, еще один из Жамбылской области. Он, к слову, ранее уже имел судимость за грабеж. Им по 22-24 года", - рассказал заместитель начальника департамента полиции города Алматы Берик Абильбеков.
По его словам, двух подозреваемых задержали во время спецоперации на территории Карасайского района, Алматинской области, еще одного фигуранта - у торгового дома по проспекту Достык, в Алматы.
Они взяты под стражу. Личность задержанных проверяем на причастность к другим противоправным действиям, в том числе имевших место в период январских массовых беспорядков", - сказал Абильбеков.
Изъятое оружие направлено на судебно-баллистическую экспертизу, пишет Polisia.kz.
В департаменте полиции Алматы показали огнестрельное оружие и боеприпасы, которые были изъяты у участников массовых беспорядков и ограблений оружейных магазинов.