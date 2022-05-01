Руководители подразделений полиции осуждены за коррупцию в ряде регионов РК

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НУР-СУЛТАН. 30 АПРЕЛЯ - В ряде регионов Казахстана состоялись обвинительные приговоры в отношении руководителей подразделений полиции, передает KAZAKHSTAN TODAY .

В Павлодарской области 26 апреля осужден к трем годам лишения свободы заместитель начальника отдела миграционной службы управления полиции Павлодара, получивший взятку от гражданина Республики Узбекистан за непривлечение к административной ответственности по факту нарушения миграционного режима.

Кроме того, в Западно-Казахстанской области 27 апреля приговорен к штрафу в размере 7,5 млн тенге заместитель начальника отдела полиции Акжаикского района департамента полиции по ЗКО.

Он обвинялся в покушении на получение 500 тысяч тенге от жителя Уральска за прекращение уголовного дела", - говорится в сообщении Антикоррупционной службы.

Осужденные пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе и специальных званий. Приговоры в законную силу не вступили.

В ведомстве также рассказали, что на днях была пресечена преступная деятельность командира 4-й роты полка патрульной полиции местной полицейской службы департамента полиции города Шымкента. Он на системной основе получал взятки от подчиненных сотрудников за общее покровительство по службе (статья 366 Уголовного кодекса).

27 апреля текущего года в ходе комплекса специальных оперативно-розыскных мероприятий совместно с УСБ ДП Шымкента после получения очередной взятки от подчиненных подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. 29 апреля специализированным следственным судом города Шымкента в отношении него санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей", - сообщили подробности в пресс-службе.



