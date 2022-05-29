В Акмолинской области глава отдела строительства подозревается в хищении 222 миллионов тенге

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ПАВЛОАДАР. 28 МАЯ - В текущем году Антикоррупционной службой Павлодарской области к административной ответственности за коррупцию привлечено 7 должностных лиц, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В пресс-службе антикоррупционного ведомства Павлодарской области уточнили, что из семи трое привлечены к ответственности за незаконное занятие предпринимательской деятельностью, двое - за принятие на работу лиц, ранее совершивших коррупционное преступление, еще двое - за непринятие мер по противодействию коррупции.

Так, руководитель отдела занятости Успенского района привлечен к административной ответственности за то, что не принял меры по предоставлению подчиненным декларации о доходах.

Также к ответственности привлечен руководитель одной из бюджетных организаций акимата города Экибастуза за незаконное участие в тендерах по государственным закупкам.

За аналогичное правонарушение к административной ответственности привлечены еще 2 государственных служащих.

Общая сумма оплаченных штрафов, по информации пресс-службы выедомства, составила 1 745 910 тенге.

Административная практика в отличие от уголовных мер, требующих значительных сил и средств, строгой доказательной базы, длительного времени на судебные процессы, применение административных мер занимает меньше времени и затрат. Эффективно используя рычаги адмпрактики, мы можем полноценно развернуть всю силу и мощь наших превентивных механизмов - анализа, мониторинга, антикоррупционных ограничений, стандартов и др. Как итог - своевременное предупреждение более тяжких коррупционных проявлений с недопущением вытекающих последствий в виде расхищения и причинения ущерба государству", - отметил первый заместитель руководителя Антикоррупционной службой по Павлодарской области Муратбек Касымов.