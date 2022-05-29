В Акмолинской области глава отдела строительства подозревается в хищении 222 миллионов тенге

КОКШЕТАУ. 28 МАЯ - Прокуратурой Акмолинской области выявлен факт хищения бюджетных средств в особо крупном размере на сумму более 222 миллиона тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По информации прокуратуры Акмолинской области, хищение бюджетных средств произошло при строительстве объектов наружного электроснабжения в городе Косшы.
Установлено, что заказчиком в лице отдела строительства без установки трансформаторных подстанции, предназначенных для обслуживания жилищных массивов, подписаны акты о выполнении этих работ с проведением необоснованной оплаты в размере 222,2млн тенге (с 2019 года работы по настоящее время не выполнены)", - рассказали в ведомстве.
Уголовное дело расследуется по статье УК РК "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества в особо крупном размере".
В настоящее время с санкции суда органом следствия взят под стражу руководитель отдела строительства.
Отмечается, что наказание за хищение бюджетных средств предусматривает наказание от 7 до 12 лет лишения свободы.