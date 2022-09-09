Бутафорская полицейская машина задержана в Алматы

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НУР-СУЛТАН. 8 СЕНТЯБРЯ - Антикоррупционной службой продолжается расследование в отношении Гульмиры Сатыбалды, руководства подконтрольной ей компании ТОО "Ария-Жана Астана" и должностных лиц государственных органов по фактам хищений бюджетных средств, выделенных на строительство объектов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В результате оплаты фактически не выполненных строительно-монтажных работ по нескольким объектам государству был причинен ущерб в особо крупном размере на общую сумму 3,9 млрд тенге", - проинформировали в Агентстве Республики Казахстан по противодействию коррупции.
Отмечается, что принятыми на стадии расследования мерами ущерб государству полностью возмещен.
Кроме того, в отношении Гульмиры Сатыбалды и ее доверенных лиц проводится расследование по фактам незаконного завладения долями участия и активами ряда предприятий, похищения человека и незаконного лишения свободы.
Предварительная сумма причиненного потерпевшим ущерба составляет более 6,6 млрд тенге. Подозреваемые лица содержатся под стражей. Расследования продолжаются", - добавили в агентстве.
Ранее сообщалось, что подробности дел Сатыбалды и Боранбаева раскрыли
в Генпрокуратуре.
Напомним, Боранбаев был задержан
в марте Агентством по финансовому мониторингу по подозрению в крупных хищениях. О задержании
Кайрата Сатыбалды стало известно 13 марта. Он подозревается в хищении средств АО "Казахтелеком" в особо крупном размере. Следствие выявило
дополнительные факты хищений со стороны подконтрольных Кайрату Сатыбалды компаний - собственников подъездных железнодорожных путей.