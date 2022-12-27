Дело Нурлана Масимова передано в суд

Рассказать друзьям

Астана. 26 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Шымкенте сотрудники департамента криминальной полиции МВД с полицейскими Алматы и Туркестанской области, а также сотрудниками спецподразделения Нацгвардии при проведении специальной операции задержали группу подозреваемых в совершении ряда мошенничеств в особо крупном размере на территории страны, сообщает - В Шымкенте сотрудники департамента криминальной полиции МВД с полицейскими Алматы и Туркестанской области, а также сотрудниками спецподразделения Нацгвардии при проведении специальной операции задержали группу подозреваемых в совершении ряда мошенничеств в особо крупном размере на территории страны, сообщает Polisia.kz.





Мошенники позвонили предпринимателю из Астаны и, представившись компаньонами по бизнесу, попросили в долг 120 тысяч долларов. Поверив звонившему, потерпевший сообщил, что на днях будет в Алматы и сам передаст деньги. По приезде в город он встретился с ранее незнакомым мужчиной, которому и передал деньги. Через несколько дней потерпевший решил позвонить своему знакомому и спросить о возврате долга, на что тот сообщил, что никаких денег он не занимал.





Подозреваемые водворены в ИВС. Проводится проверка на их причастность к другим ранее совершенным подобным преступлениям.









В свою очередь атырауские полицейские изъяли крупную партию синтетических наркотиков. 13 декабря задержаны 18-летняя девушка и 20-летний парень, прибывшие в Атырау из Семея. При обыске в одной из арендованных квартир полицейские обнаружили синтетические наркотики общим весом 360 г, а также многочисленные zip-пакеты, электронные весы. Также задержанные указали 6 мест, в которые они успели заложить наркотики общим весом 45 г.





Задержанные водворены в изолятор временного содержания. По данному факту проводится досудебное расследование по части 4 статьи 296 УК РК. Иная информация не подлежит опубликованию в соответствии со статьей 201 УПК.



