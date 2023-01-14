В Актюбинской области в сарае нашли тело подростка

Среди обнаруженного оружия пистолет, украденный из здания областного департамента полиции, и нарезной карабин из оружейного магазина в Алматы

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Тараз. 13 января. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе оперативно-розыскных мероприятии на территории комплекса "Тектурмас" под обломками бетона обнаружен и изъят пистолет, украденный из здания областного департамента полиции во время январских событий, - В ходе оперативно-розыскных мероприятии на территории комплекса "Тектурмас" под обломками бетона обнаружен и изъят пистолет, украденный из здания областного департамента полиции во время январских событий, сообщает пресс-служба МВД РК.





Также обнаружены магазин от пистолета марки ПМ с пятью боевыми патронами калибра 9 мм, обрез двуствольного гладкоствольного охотничьего ружья калибра 12 мм со стертыми номерами.





В этот же день в подвале недостроенного здания, расположенного на улице Ниеткалиева, обнаружен нарезной карабин Benelli САТ 13299 калибра 7,62 мм, похищенный 5 января 2022 года из оружейного магазина в Алматы.





Среди оружия и боеприпасов также были газовый револьвер неизвестной марки без номеров, 43 патрона калибра 5,45 мм, 17 патронов калибра 7,62 мм, светошумовая граната с запалом, пять ручных газовых гранат.