АФМ расследует факт незаконной реализации арестованного имущества по делу ОПГ Коспаева

Суд приговор сутенера почти к семи годам тюрьмы

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Кызылорда. 13 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних Кызылординской области в закрытом судебном заседании рассмотрено уголовное дело в отношении одного из фигурантов по факту вовлечения несовершеннолетней в проституцию, а также хищения чужого имущества.





По информации пресс-службы СМУС, подсудимый, шантажируя несовершеннолетнюю девушку, принудил ее заниматься проституцией.





Также он уличен в аферах, связанных с продажей земельных участков одновременно нескольким лицам и трудоустройством в местные исполнительные органы.





По совокупности преступлений суд приговорил сутенера к шести годам и восьми месяцам колонии.





В настоящее время в производстве судов области находятся еще 2 дела по статьям "Сводничество" и одно дело по статье "Склонение к потреблению наркотических, психотропных веществ", по которым потерпевшей признано указанное выше несовершеннолетнее лицо", - добавили в пресс-службе суда.



