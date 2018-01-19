Астана. 19 января. Kazakhstan Today - В Астане арестован застройщик, растративший деньги инвесторов, собранные на строительство жилого комплекса, передает Kazakhstan Today.

Департамент внутренних дел Астаны с санкции районного суда взял под стражу застройщика Аслана Мусина, руководителя ТОО "Алтын Сапа 2011" и ТОО "Business Standart", сообщила пресс-служба ведомства.

"В ходе расследования установлено, что он путем обмана, не имея разрешительной документации от государственных органов на строительство жилых объектов, собрал денежные средства инвесторов на строительство ЖК "Зере 2" и растратил денежные средства в крупном и особо крупном размере", - уточнили в полиции.

В настоящее время в ДВД столицы с заявлением обратились шесть человек. Сумма причиненного материального ущерба составляет около 30 млн тенге.

ДВД просит пострадавших от действий Мусина обратиться в следственное управление ведомства по улице Бейбiтшілік, 19, или позвонить по телефонам: 8 (7172) 71-62-31, 8-778-791-13-46.

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